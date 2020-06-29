Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россияне будут проходить сборы в Вооруженных силах России, войсках Росгвардиии, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности.

Соответствующие мероприятия поручено провести кабинету министров и региональным властям. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, 29 июня.

21 мая сообщалось, что Путин отложил военный призыв для выпускников школ в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране. Решение было принято по договоренности с Министерством обороны, уточнил президент.

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