В России обстреляли машину пожаловавшейся на низкую зарплату врача

В Находке Приморского края обстреляли машину врача Натальи Пежемской, которая вместе с коллегами пожаловалась мэру города и главе региона на нехватку персонала в больнице и низкую зарплату. Об этом Пежемская рассказала Telegram-каналу SOTA.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как неизвестный дробью выстрелил в машину врача на парковке примерно в 23:30. На видео с последствиями обстрела Пежемская показала глубокие вмятины на автомобиле. Издание отмечает, что стрелявший был трезв и «осознанно выбирал объект для нападения».

Видеообращение врачей из Находки появилось в сети ранее. «На бумаге зарплаты огромные, дефицита кадров нет. И в глаза медикам льется божья роса», — говорится в описании к видео на YouTube. Ролик прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Он призвал разобраться в ситуации. Следственный комитет назначил проверку по факту видео.