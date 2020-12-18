Пожаловавшийся Путину на врача россиянин извинился

Житель села Алакуртти Мурманской области Юрий Краснянский, пожаловавшийся президенту Владимиру Путину на местного 86-летнего врача, которая едва отличает геморрой от ангины, извинился перед медработницей в эфире Первого канала. Об этом сообщает ТАСС.

«Я прошу у вас прощения, извините меня пожалуйста, я был не прав», — сказал россиянин.

Как пишет ТАСС, оперативная проверка показала, что врачу не 86, а 66 лет. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в селе также есть два педиатра, стоматолог, лаборант и два автомобиля скорой помощи. Он указал, что, по нормативам, в 10-тысячный поселок нужна одна машина, а в Алакуртти живет 3 тысячи человек. Глава региона призвал жителей корректно относиться к врачам и не принижать их профессионализм.

Краснянский пожаловался президенту 17 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции. По словам россиянина, в селе работает единственный фельдшер, которой 86 лет и она якобы едва может отличить геморрой от ангины. После этого медик по имени Татьяна Яковлева обвинила мужчину в хамстве. Она добавила, что ее стаж работы 40 лет и за это время у нее ни разу не было выговоров или замечаний. Сначала она хотела уволиться, но позднее заявила, что решила подождать.

В разговоре с «Московским комсомольцем» Краснянский объяснил, что не успел за выделенную минуту сказать все, что хотел и пожаловался на график работы скорой помощи — по его словам, скорая работает вечером и ночью в будни, и полный день в выходные. Иногда медикам приходится ездить в райцентр, дорога занимает примерно пять часов. Краснянский выразил опасение, что некоторые пациенты могут умереть за время ожидания и попросил «утрясти ситуацию». Он добавил, что на медика часто жаловались и другие пациенты.

Краснянский также рассказал, что жители села «распяли» его после обращения к президенту, спрашивали, зачем он это сделал. По словам мужчины, люди опасаются, что медика уберут вообще. При этом, как пишет «Московский комсомолец», многие поддержали россиянина и выразили надежду, что «что-то изменится», жалуясь на хамство медика и неправильные диагнозы.