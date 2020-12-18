Врач из жалобы Путину захотела обратиться в СК из-за клеветы

Врач из села Алакуртти Мурманской области Татьяна Яковлева, на которую местный житель пожаловался президенту Владимиру Путину, захотела обратиться в Следственный комитет из-за клеветы. Об этом сообщает РИА Новости.

Яковлева добавила, что пока что решает, будет ли она обращаться в СК. Женщина добавила, что остается на работе.

«Нет особого желания работать с подобными людьми, я не буду обманывать. Человек оболгал», — заявила медик. Она добавила, что многие жители Алакуртти поддержали ее.

На Яковлеву Путину пожаловался местный житель Юрий Краснянский. Во время ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря мужчина рассказал, что в селе работает единственный фельдшер, которой 86 лет, и она едва отличает геморрой от ангины. После этого Яковлева обвинила Краснянского в хамстве и заявила, что у нее 40-летний рабочий стаж, за который она ни разу не получила выговор или замечание.

18 декабря Краснянский извинился перед медиком. Перед этим он рассказал, что жители Алакуртти его «распяли» и переживали, что Яковлева вообще больше не будет там работать. По его словам, он не успел рассказать все запланированное, в том числе, что скорая часто уезжает из села в райцентр и может не успеть к другим пациентам — ему не хватило отведенного на конференции времени.

Проверка показала, что фельдшеру не 86, а 66 лет. Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил, что в селе также есть два педиатра, стоматолог, лаборант и два автомобиля скорой помощи при населении в три тысячи человек — по его словам, при населении в 10 тысяч нормативы предусматривают одну машину. Он призвал жителей корректно относиться к врачам и не принижать их профессионализм.