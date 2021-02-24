Школьников во Франции оставили без мяса на обед

Во Франции разгорелся политический скандал после того, как мэр города Лион решил оставить школьников без мяса на обед. Об этом сообщает The Guardian.

Мэр Грегори Дусе из партии «зеленых» заявил, что мера носит временный характер и обусловлена пандемией. По его словам, исключение мяса из школьного меню позволит сократить время на обслуживание школьников, а значит успеть накормить всех их горячими обедами без нарушения социальной изоляции.

Инициатива политика вызвала широкий общественный резонанс и критику со стороны министров из центристского правительства. «Давайте перестанем скармливать идеологию нашим детям. Давайте просто кормить их тем, что им нужно, чтобы хорошо расти. Включая мясо», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Сам Дусе настаивает, что решение сугубо практическое и не ставит целью сделать из детей вегетарианцев.

В 2016 году в Дании развернулась ожесточенная дискуссия по вопросу о том, не является ли подача блюд из свинины в государственных учреждениях оскорблением обычаев и традиций мигрантов, исповедующих ислам, в котором свинья считается нечистым животным. Это явление получило название «фрикаделечная война». Дошло до того, что в датском городе Раннерс был принят законопроект, который обязал государственные учреждения, включая школы, колледжи и институты, подавать в столовых блюда из свинины.