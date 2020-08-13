В Мексике запретили продавать детям вредную еду

Власти мексиканского штата Оахаса запретили продавать детям вредную еду. Это решение было принято в целях борьбы с ожирением и диабетом, сообщает BBC News.

За нарушение нового закона полагаются штрафы, запреты на работу, а в случае повторных нарушений — тюремные сроки. Запрет коснется как магазинов, так и автоматов с едой в школах. Продавцы протестуют против его введения, однако автор проекта Магали Лопес Домингес подчеркивает, что предпринимателям разрешается и дальше продавать вредную еду всем, кроме детей.

Отмечается, что свыше 73 процентов населения Мексики имеют лишний вес, и Оахаса — первый штат по показателю доли детей с ожирением. Мексиканцы потребляют больше сладких газированных напитков на душу населения, чем все остальные нации мира.

Ранее медики неоднократно отмечали, что особую важность проблема ожирения имеет на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2: вероятность погибнуть от вызванной им болезни COVID-19 заметно повышается у людей с лишним весом.

Об этом в июле предупреждал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: он рассказал, что его правительство готовится ограничить как продажу, так и рекламу вредной пищи, а сам он старательно сбрасывает вес.