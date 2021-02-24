Российские власти прокомментировали рост тарифов на электричество

Российские власти прокомментировали информацию о росте тарифов на электроэнергию из-за возрастания утилизационного сбора на технику для добычи угля. Это никак на них не отразится, подчеркнул вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

«Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются. Утилизационный сбор никак не отразится на тарифах», — сказал он.

Ранее в среду, 24 февраля, газета «Известия» сообщила, что свет и тепло могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Издание отмечало, что эта мера приведет к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности», поскольку пересмотр ставок утильсбора повлечет за собой рост себестоимости угля, что станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на отопление, а в ряде регионов — на электроэнергию.

В Минэнерго на этот счет ответили, что рост тарифов на электроэнергию в России в текущем году не превысит 5 процентов. В министерстве подчеркнули, что изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны. А решения по тарифам на тепло и электроэнергию для населения на этот год уже приняты