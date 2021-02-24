Девушка несколько месяцев принимала рак за прыщ и осталась с дырой в носу

Австралийка рассказала, как некоторое время принимала злокачественную опухоль на носу за прыщ. Ее историей поделилось издание The Sun.

32-летняя Лорен Хантрисс (Lauren Huntriss) призналась, что впервые заметила пятно, растущее на кончике носа, еще в 2015 году. Тогда она решила, что это прыщик, и не стала ничего с ним делать. Однако через несколько месяцев Хантрисс обратила внимание, что новообразование не исчезло и начало напоминать мозоль. Девушка забеспокоилась, но не нашла времени, чтобы обратиться к врачу.

Лишь когда спустя некоторое время пятно начало кровоточить, австралийка пришла на прием к дерматологу. Врач взяла биопсию и заявила девушке, что у нее рак кожи. Хантрисс направили на срочную операцию по удалению опухоли. В итоге медикам удалось предотвратить распространение рака, однако в носу австралийки осталась «огромная дыра».

После этого Хантрисс пришлось сделать операцию по восстановлению формы носа. Девушка отметила, что очень сильно переживала и много плакала во время лечения, но считает, что ей повезло обнаружить болезнь на ранней стадии.

Австралийка призывает обращаться к дерматологу при появлении малейших подозрительных высыпаний на коже. «Не рискуйте и не ждите, а то может быть слишком поздно», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что житель китайской провинции Цзянсу выдавил прыщ на подбородке и попал в реанимацию на месяц. У него началась инфекция ротовой полости, которая спустилась вниз по дыхательным путям и привела к развитию пневмонии и коллапсу легких.