Мужчина выдавил прыщ на подбородке и очутился в реанимации

Житель китайской провинции Цзянсу выдавил прыщ на подбородке и попал в реанимацию на месяц. Об этом сообщает издании Daily Mail.

Мужчина по фамилии Чен обратился в больницу в начале декабря. Жена китайца рассказала, что ему резко стало плохо после того, как он самостоятельно выдавил прыщ под губой. У него поднялась температура, начались проблемы с дыханием, а рот распух и покраснел. Испуганная жена отвела его к врачу.

После обследования медики обнаружили, что у Чена развилась двухсторонняя пневмония. Мужчину отправили в отделение интенсивной терапии. Пациент месяц провел в реанимации, прежде чем его состояние стабилизировалось. Его пока не переводят в обычную палату.

Доктор Чжу, лечащий врач Чена объяснил, что после того, как пациент выдавил прыщ, у него началась инфекция ротовой полости. Она спустилась вниз по дыхательным путям и привела к развитию пневмонии и коллапсу легких.

Врач призвал никогда самостоятельно не трогать руками прыщи, особенно в зоне так называемого «треугольника смерти»: от корня носа до точек по обе стороны губ, где обычно появляются ямочки. Чжу отметил, что если кожа вокруг прыща в этой зоне покраснела, опухла или к ней стало больно прикасаться, а температура тела при этом поднялась, стоит немедленно обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что жительница филиппинской провинции Нуэва-Эсиха выдавила прыщ и осталась с огромной опухолью на месте лица. Она обратилась к врачам лишь спустя год, так как у нее не было денег.