Пнувший в спину инвалида россиянин объяснился

Житель Кирова, который пнул в спину мешавшего ему пройти слабослышащего инвалида, объяснил свой поступок. По словам мужчины, ему показалось, что инвалид тянет руки к его жене, сообщает РЕН ТВ.

«Мне показалось, он тянет руку к моей жене. На тот момент я думал, что он хочет схватить ее. Поэтому ударил», — сказал житель Кирова, добавив, что осознал свой поступок только потом и готов извиниться перед пострадавшим.

Ранее сообщалось, что россиянин пнул в спину инвалида, который спускался по лестнице с тростью и мешал ему пройти в магазин. После того как мужчина ударил пенсионера, тот упал, а кировчанин и его жена, не пытаясь ему помочь, отправились в помещение.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Побои».