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Подсчитано число российских миллиардеров

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Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Международная консалтинговая компания Knight Frank подсчитала число российских долларовых миллиардеров. Данные представлены в ходе презентации компании, передает корреспондент «Ленты.ру».

По данным компании, в России на конец 2020 года проживали 103 человека с состоянием не менее миллиарда долларов. В течение года их количество не изменилось.

Первое место занимают США, где проживают 679 долларовых миллиардеров. Также в тройку входят материковый Китай и Германия (425 и 133 миллиардера соответственно). Россия занимает пятое место, уступая Индии со 113 миллиардерами и опережая Саудовскую Аравию (75).

По сравнению с 2015 годом в России появилось 14 новых долларовых миллиардеров. Прирост составил 15,7 процента — против 20,2 процента у США, 113,6 процента у материкового Китая и 12,7 процента у Германии.

Судя по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние главных богачей России выросло на 1,37 миллиарда долларов за январь 2021 года. Капитал одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина увеличился на 704 миллиона долларов (до 30,7 миллиарда). На втором месте рейтинга оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, однако его состояние сократилось на 403 миллиона долларов (до 24,4 миллиарда).

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