Бывший футболист сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо сделал заявление после смерти матери, Мигуэлины Дос Сантос. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

40-летний бразилец выразил благодарность всем, кто поддерживал его семью в трудное время после ее смерти. «Моя мама была примером силы и радости для всех, кто ее знал», — написал Роналдиньо.

21 февраля стало известно, что 71-летняя Дос Сантос скончалась. Женщина умерла от COVID-19. В декабре о госпитализации матери сообщил сам Роналдиньо. Тогда мать экс-игрока «Барселоны» поместили в отделение интенсивной терапии.

В октябре сообщалось, что COVID-19 был выявлен у самого футболиста. Заболевание протекало у экс-спортсмена бессимптомно.

Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

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