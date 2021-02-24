Российским легкоатлетам запретили выступление на чемпионате Европы в помещении 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не предоставила российским спортсменам нейтральный статус. Отмечается, что возможность его возвращения с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете ассоциации 17 или 18 марта. Сами соревнования должны пройти в Польше c 5 по 7 марта.

В июле прошлого года совет World Athletics обещал исключить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из числа членов организации, если российская сторона не оплатит штраф в размере шести миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. В этом случае отечественных легкоатлетов пообещали лишить возможности выступать под нейтральным флагом.

В 2015 году World Athletics приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Из-за этого россияне могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.