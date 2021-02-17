Стала известна судьба замешанного в допинговом скандале бывшего главы ВФЛА

Стала известна судьба Дмитрия Шляхтина, бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), замешанного в допинговом скандале. Об этом сообщается на сайте независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Шляхтин дисквалифицирован на четыре года по делу российского прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Аналогичные наказания получили бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, бывшие сотрудницы федерации Елена Иконникова и Елена Орлова, а также член правления Артур Карамян.

Их признали виновными в фальсификации документов, соучастии, неспособности сообщить об антидопинговых нарушениях и отказе в сотрудничестве со следствием. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 ноября 2019 года. Решение может быть обжаловано.

Шляхтин ушел в отставку 23 ноября 2019 года. За два дня до этого чиновник был временно отстранен по решению AIU. Он был наказан за вмешательство в расследование дела Лысенко. Прыгуна, в свою очередь, обвиняли в подделке документов, предоставленных для объяснения пропуска допинг-тестов.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.