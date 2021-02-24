На рейсе из Турции в Москву заметили странную пассажирку

Пассажирка самолета, следовавшего рейсом из турецкой Антальи в Москву, озадачила своим поведением попутчиков и членов экипажа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, странную женщину с пятилетним ребенком заметили во время перелета во вторник, 23 февраля. Уточняется, что сразу после взлета и набора высоты лайнера она встала, начала гулять по салону.

Кроме того, путешественница подходила к дверям туалетной комнаты и аварийным выходам и подолгу на них смотрела. На соответствующие вопросы бортпроводников она ничего не отвечала.

Вдобавок перед приземлением оказалось, что туристка разобрала в уборной панель, под которой располагались кислородные маски, а над своим посадочным местом вскрыла люк, где находились спасательные жилеты. Стюардессам она заявила, что ей с ребенком «стало скучно».

В результате сразу по прибытии пассажирку встретили сотрудники правоохранительных органов. Предполагается, что после окончательной оценки причиненного авиакомпании ущерба нарушительнице предстоит выплатить штраф.

26 января сообщалось, что полиция задержала пьяную российскую туристку, которая по пути на родину устроила дебош в самолете. 30-летняя жительница Удмуртии, находившаяся в нетрезвом состоянии, вела себя агрессивно, нецензурно выражалась в адрес бортпроводника, а также не реагировала на замечания и просьбы членов экипажа.