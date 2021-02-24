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На российской трассе столкнулись 39 автомобилей

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Фото: РИА Новости / Максим Блинов

На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии столкнулись 39 автомобилей. Об этом сообщили в ГИБДД республики, передает РИА Новости.

Всего пострадали 10 человек, среди них двое детей — 12 и 16 лет. Авария случилась на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в условиях сильного бокового ветра и слабой видимости. В ГИБДД добавили, что во время проверки дороги недостатков в ее состоянии не выявили.

Ранее в подмосковных Химках грузовик врезался в автобус Федерального медико-биологического агентства, перевозивший сотрудников больницы №119. Авария произошла в Новогорске на улице Ивановской. Водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 40 врачей и медработников.

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