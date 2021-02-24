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Подсчитаны шансы россиян купить квартиру в Москве

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Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Больше всего квадратных метров на вторичном рынке Москвы смогут приобрести петербуржцы, если они продадут среднее жилье в своем городе и купят квартиру в столице. Об этом говорится в материале федерального портала «Мир квартир», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперты подсчитали шансы россиян из крупных городов на приобретение недвижимости в Москве. За среднюю цену квадратного метра взяли показатель февраля 2021 года — около 257 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга, продав среднюю квартиру стоимостью 9,2 миллиона рублей, смогут обзавестись в Москве полноценной «однушкой» площадью 35,8 квадратного метра. Например, квартирой в районе Коптево: с кухней в девять «квадратов», балконом и видом на парк.

Далее идут сочинцы — им хватит на 33,1 квадратного метра «вторички». Жители Владивостока и Севастополя могут рассчитывать только на студию в 25-27 квадратных метров. В качестве примера специалисты привели квартиру рядом с метро «Братиславская»: в ней сделана отделка, есть лоджия и кухня в 6,5 «квадрата».

Средний показатель по стране — 15,6 квадратного метра. Примерно такой метраж будет по карману жителям Тулы, Читы, Красноярска и Белгорода. Речь идет о комнате в квартире: например, в пятиэтажке у метро «Дмитровская».

Меньше всего квадратных метров достанется жителям Магнитогорска — 7,1. Чуть лучше дела у россиян из Нижнего Тагила, Кургана, Волжского, Оренбурга, Челябинска, Брянска, Кирова и Смоленска: все они смогут позволить себе менее 10 «квадратов».

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