Отец вратаря «Ливерпуля» пропал и был найден мертвым

Жозе Бекер, отец вратаря английского «Ливерпуля» Алисона, найден мертвым. Об этом сообщает журналист Карлос Ласерда в Twitter.

Мужчина пропал после того, как отправился к одному из водоемов на территории своего участка. На место вызвали спасателей, однако им пришлось приостановить поиски, когда на улице стемнело. Утром было обнаружено тело Бекера-старшего. Причина смерти не уточняется.

28-летний Алисон не единственный сын Жозе Бекера. 34-летний Муриэл также выступает на позиции вратаря и защищает цвета бразильского «Флуминенсе».

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