Чемпионка мира умерла в 30 лет

Чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в 30 лет. Об этом сообщается на сайте Сербской федерации стрелкового спорта.

О смерти сербской спортсменки стало известно 21 июня. Уточняется, что причиной стала тяжелая и непродолжительная болезнь. Спортсменка скончалась спустя несколько недель после родов.

Момчилович-Величкович выиграла золото чемпионата мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Также на ее счету восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы. Кроме того, спортсменка принимала участие в Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Ранее 22 июня сообщалось о гибели 25-летнего гонщика на соревнованиях. Он столкнулся на трассе с другим гонщиком и получил травмы, несовместимые с жизнью.

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