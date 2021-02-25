Раскрыты детали дела осужденного за госизмену россиянина

Осужденный за госизмену россиянин Владимир Васильев работал на спецслужбы Китая. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах, раскрыв детали уголовного дела.

По его словам, мужчина занимался сбором секретных сведений, которые передавал китайской разведке. Информация содержала государственную тайну, и ее раскрытие могло причинить ущерб интересам России. Источник отказался раскрыть, из какой области были переданные Васильевым сведения.

Осужденный признал свою вину в совершении преступления.

Ранее 25 февраля стало известно, что Забайкальский краевой суд приговорил Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену. Он также будет ограничен в свободе еще на год после отбытия основного срока наказания.