Россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

«Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении.

Также указывается, что россиянин будет ограничен в свободе еще на год после отбытия основного срока наказания.

Ранее в феврале в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина России по фамилии Воронин, которого подозревают в госизмене. Мужчина арестован по решению Лефортовского суда столицы после допроса. Воронин Д.И. отправлен в СИЗО. Детали дела не разглашаются.