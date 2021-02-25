Коммунальщики в российском городе вместо плитки положили ковер

Коммунальщики из российского города Липецка не справились с грязью и вместо плитки положили ковер. Об этом сообщает GOROD48.

Ковер появился рядом с третьим подъездом дома №3 на Индустриальной улице. Управляющая компания «Кантри» решила, что это лучший способ справиться с «черным пластилином» — постоянные месиво и грязь появились после ремонта в системе водоснабжения.

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Местные жители в соцсетях начали высмеивать «изобретение». «Можно ямы в асфальте коврами латать», «Время фотосессий», «Покрышек не хватает», — написали пользователи. Позднее в комментариях к одному из постов во «ВКонтакте» написала представитель городской жилищной инспекции и сообщила, что будет проведена соответствующая проверка.

«Сначала мы пробовали засыпать эту огромную яму с черноземом и глиной щебнем, стелили доски, но ничего не помогало. Потом решили постелить ковер, и все остались довольны: больше никто не спотыкается, не падает и не пачкается. До сегодняшнего дня никто из жильцов не жаловался», — заявили в «Кантри».

Ранее турецкое издание Milliyet высказало свое предположение, почему русские так любят ковры. Как пишет СМИ, это связано с желанием согреться, звукоизолировать квартиру и продемонстрировать свой статус.

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