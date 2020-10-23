Российскую многоэтажку решили залатать ковром

Стену многоэтажного жилого дома в городе Балаково Саратовской области решили залатать ковром и повесили полотно на внешней стороне здания. С какой целью это сделали, и была ли в стене дыра, неизвестно. Фотография, на которой запечатлены вешающие текстиль монтажники, появилась в Instagram-аккаунте «Типичный Балаково».

Ковер решили повесить на улице Саратовское шоссе. На фотографии видно, что рабочие держатся на специальном оборудовании около окон на верхнем этаже жилого дома и пытаются закрепить ковер на боковой стене. На данный момент не удалось выяснить, является ли фото подлинным или подверглось обработке в фоторедакторе.

Пользователи соцсети обсудили креативное решение в комментариях. Они предположили, что ковер поможет справиться с ветром и назвали его новым видом граффити. Некоторые из них подумали, что это местный способ капитального ремонта и сравнили его с волшебным ковром-самолетом Аладдина — героя арабских сказок из собрания «Тысяча и одна ночь».

Ранее в октябре турецкое издание Milliyet попыталось объяснить любовь россиян к коврам. Журналисты предположили, что это связано с желанием согреться, звукоизолировать квартиру и продемонстрировать свой статус. Они также отметили, что такая традиция распространилась в 1960-е годы, когда люди массово переехали из деревень в города.

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