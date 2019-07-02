Меган Маркл раскритиковали за испорченный ковер

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри заменили дорогостоящий ковер в своей резиденции всего через несколько дней после того, как он был постелен, пишет Daily Express со ссылкой на близкий к паре источник.

Покрытие было испачкано одной из принадлежащих семье собак. Его попытались очистить, но в процессе мытья деликатному ковровому материалу нанесли еще больший ущерб. В итоге ковер пришлось заменить.

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«Чистильщик, похоже, не знал, что ковер нельзя мыть с помощью агрессивных средств. Испорченным оказался небольшой фрагмент покрытия, но его выбросили и взамен положили новое», — рассказал источник изданию. Он отметил, что служащий, занимавшийся чисткой ковра, был сильно огорчен, но Меган и Гарри ничуть не расстроились из-за непредвиденных трат.

В комментариях к материалу интернет-пользователи раскритиковали расточительность семейной пары. «Возмутительно», — написал один из читателей. «Они должны сами за все платить», — добавил другой. «За это тоже платят налогоплательщики? Если да, то Меган стоит купить хорошее средство для очистки ковров», — резюмировал третий.

Неделей ранее стало известно, что герцогиня Сассекская и ее супруг потратили 2,5 миллиона фунтов стерлингов (около 3 миллионов долларов) из денег налогоплательщиков на ремонт своего нового дома. Антимонархическая группа «Республика» назвала рост расходов на содержание британской королевской семьи «возмутительным».

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