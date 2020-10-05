Российские чиновники захотели накупить элитных ковров

Чиновники из Иркутска захотели потратить около 360 тысяч рублей на покупку элитных ковров. Деньги должны были выделить из бюджета области. Об этом пишет «Тайга.инфо».

Управление делами губернатора региона Игоря Кобзева намеревалось приобрести пять ковров. Два светло-бежевых выполнены из хлопка, вискозы и полиэстера. Размер изделий — примерно 2,5 на 3,5 метра.

Также российские чиновники решили купить бежевый ковер из новозеландской шерсти (самый дорогой — примерно 100 тысяч рублей), вискозы и полипропилен экселана с основой из джута.

После того, как об этом узнали СМИ, начался скандал. Тогда на сайте госзакупок появилось обновление: «определение поставщика отменено». Отказ от контракта произошел после того, как состоялась инаугурация Игоря Кобзева.

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