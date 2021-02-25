В России стало меньше дезертиров — число военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть, сократилось на 10 процентов. Об этом сообщило Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России.

В 2020 году разыскано 288 дезертиров, в отношении которых возбудили уголовные дела. Из них 115 военнослужащих добровольно сдались правоохранителям, 173 были задержаны в результате разыскных мероприятий.

При этом основной упор военные следователи делают на розыск дезертиров, скрывающихся длительное время. Для этих целей используются криминалистические учеты МВД. Одним из ярких примеров такой работы стало обнаружение срочника, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался 16 лет, отметили в ГВСУ.

Ранее 25 февраля сообщалось, что военные следователи опознали дезертира уже после его смерти. 20 сентября 2004 года солдат ушел с танкодрома в лес и больше не вернулся. Тогда прорабатывались различные версии его пропажи — от убийства сослуживцем до утопления в техническом водоеме. Однако ни одна из версий не нашла подтверждений.

29 сентября 2020 года в частном доме было найдено тело мужчины. Хозяйка жилья утверждала, что это труп ее гражданского мужа. Никаких документов умершего она предоставить не смогла: сожитель, по ее словам, рассказывал, что документы сгорели при пожаре.

Когда данные мужчины стали искать в базе, совпадений не нашлось. Тогда было решено определить личность по отпечаткам пальцев. Они совпали с отпечатками дезертира, сбежавшего из воинской части в 2004 году. Личность бывшего солдата подтвердила и его мать.