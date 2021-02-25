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Российского срочника-дезертира искали 16 лет и нашли после смерти

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Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

Военные следователи нашли срочника-дезертира, который более 16 лет укрывался от правосудия, и был в результате опознан после смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Так, 20 сентября 2004 года солдат ушел с танкодрома в лес и больше не вернулся. Тогда прорабатывались различные версии его пропажи — от убийства сослуживцем до утопления в техническом водоеме. Однако ни одна из версий не нашла подтверждений.

29 сентября 2020 года в частном доме было найдено тело мужчины. Хозяйка жилья утверждала, что это труп ее гражданского мужа. Никаких документов умершего она предоставить не смогла: сожитель, по ее словам, рассказывал, что документы сгорели в пожаре.

Когда данные мужчины стали искать в базе, совпадений не нашлось. Тогда было решено определить личность по отпечаткам пальцев. Они совпали с отпечатками дезертира, сбежавшего из воинской части в 2004 году. Личность бывшего солдата подтвердила и его мать.

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