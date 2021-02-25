Американцам начнут доставлять почту на электромобилях

Почтовая служба США (USPS) закупила грузовые автофургоны нового поколения, часть из них будет оснащена электродвигателями, часть — экономичными двигателями внутреннего сгорания. Об этом говорится на сайте компании.

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Разработкой, производством и поставкой новых машин занимается компания Oshkosh Defense. В новых моделях увеличен объем и высота кузова, появились подушки безопасности, парковочный радар, камера заднего вида, детекторы слепых зон и кондиционеры.

Это станет самой масштабной модернизацией автопарка USPS за последние 30 лет, сказано в сообщении. На новом транспорте американцам начнут доставлять почту в 2023 году. Планируется ввести в эксплуатацию до 165 тысяч таких автофургонов в ближайшие 10 лет.

Ранее крупнейшие автопроизводители ЕС решили отказаться от продаж грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Соглашения подписали компании Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей. Альянс планирует сделать ставку на аккумуляторные технологии, водород, экологически чистые виды топлива. На это объединение потратит 50-100 миллиардов евро.