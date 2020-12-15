Европа откажется от продаж грузовиков на бензине

Крупнейшие автопроизводители ЕС решили отказаться от продаж грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Об этом пишет Financial Times.

Соглашения подписали компании Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей. Альянс планирует сделать ставку на аккумуляторные технологии, водород, экологически чистые виды топлива.

На новые технологии объединение потратит 50-100 миллиардов евро. Автопроизводители также высказались за повышение налога на выбросы углерода по всей Европе.

Ранее стало известно, что власти Франции решили субсидировать покупку электрокаров. Они будут доплачивать по тысяче евро тем, кто приобретет подержанные электромобили. На покупку нового транспортного средства власти выделяют семь тысяч евро. Министр по делам транспорта страны сообщил, что поставлена цель продать 100 тысяч электрокаров в этом году. Около 100 миллионов евро будет инвестировано в создание 500 станций быстрой зарядки для электромобилей