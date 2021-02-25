Огромная «пробка» из отдыхающих на горном курорте в Сочи попала на видео

На горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи образовались огромные очереди и толпы из отдыхающих. Произошедшее попало на видео, ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @sochi__today, освещающем жизнь на Кубани.

На кадрах видно, как многочисленные лыжники и сноубордисты стоят друг за другом в длинной цепочке в ожидании подъемника. «Небольшая пробочка», — указано в подписи к посту. Отмечается, что на праздничных выходных на курорте возник настоящий наплыв гостей.

Подписчики сообщества обсудили ситуацию в комментариях. «Ну для чего создавать такие очереди, не понимаю?! С логистикой не, не знакомы?», «Специально выставляют старые кадры, чтобы люди испугались очередей и не ехали», «Просто видео... Все очереди проходят недолго, как в обычные выходные дни. Не стоит пугаться», «Один раз всего каталась в этом году, из-за приезжих очереди ужасные. Скоро местные не смогут кататься — нет желания стоять часами в очереди», «Не расстраивайтесь вы так, на следующий год границы откроют, не будет такого ажиотажа», «Сумасшедшие», — писали они.