В Карачаево-Черкесии совершено нападение на сотрудников МВД и Росгвардии

В Карачаево-Черкесии при проверке документов совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по республике.

ЧП произошло в Малокарачаевском районе во время проведения оперативно-профилактических мероприятий. Ночью сотрудники МВД и Росгвардии увидели стоявший на обочине автомобиль «Нива». Они подошли к машине, чтобы проверить документы. Внутри салона находились трое: водитель и двое пассажиров, которые отказались предъявить документы и высказали в адрес силовиков грубую нецензурную брань.

Затем водитель ударил ножом полицейского, а один из пассажиров открыл огонь по росгвардейцу из охотничьего ружья, после чего «Нива» уехала. Личности подозреваемых установлены, начат их розыск.

Сотруднику МВД оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. Росгвардейца госпитализировали.