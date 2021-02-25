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Бывшего российского чиновника арестовали в Австрии

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Борис Мазо
Борис Мазо
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бывшего чиновника российского Министерства культуры Бориса Мазо, обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств, поместили под арест в Австрии и готовят к выдаче в Россию. Об этом заявил земельный суд Вены по уголовным делам, передает ТАСС .

Таким образом, решение об экстрадиции экс-чиновника на родину вступило в силу. Однако адвокаты Мазо настаивают на его освобождении из-под ареста по состоянию здоровья. Юристы предоставили медицинское заключение, в котором утверждается, что россиянина невозможно транспортировать. Венский суд, в свою очередь, назначил независимую экспертизу. По словам судьи, она может занять несколько недель.

Осенью 2019 года земельный суд Вены по уголовным делам постановил, что Мазо следует выдать российским властям. Тогда же обвиняемый был отпущен под залог в 25 тысяч евро, его обязали постоянно быть на связи и не уезжать из квартиры в австрийской столице. В феврале 2020 года апелляционный суд в Вене отказал защите Мазо в удовлетворении жалобы на предыдущее решение об экстрадиции в Россию.

О том, что Россия требует выдачи бывшего чиновника, стало известно 15 ноября 2019-го. Узнав об этом, россиянин попросил у австрийских властей убежища и заявил о политической мотивации дела.

В сентябре того же года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании денег. Одним из фигурантов дела оказался Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики. Предположительно, в 2015-2016 годах при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей.

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