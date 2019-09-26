Экс-замглавы Минкульта заподозрили в отмывании 800 миллионов рублей на Эрмитаже

В отношении бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбуждено уголовное дело об отмывании порядка 800 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Интерфакс».

По данным издания, деньги были похищены при строительстве объекта Эрмитажа.

9 октября 2017 года суд вынес приговор фигурантам так называемого «дела реставраторов». Бывшего министра признали виновным в мошенничестве. Он был осужден на 1,5 года заключения, но затем освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО. Остальные девять подсудимых отделались небольшими сроками и вышли на свободу, либо получили условное наказание.

В мае 2018 года Пирумова опять арестовали, но уже по обвинению в хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа. По этому делу также проходят фигурировавшие в «деле реставраторов» бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

24 января стало известно, что Мосгорсуд увеличил Григорию Пирумову срок наказания в два раза. По итогам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры на приговор чиновнику назначили наказание в виде трех лет лишения свободы вместо 1,5 лет.

6 апреля 2019 года сообщалось, что Григорию Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ОПС).

По версии следствия, он и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили не менее 100 миллионов рублей. Речь шла о восстановлении Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве, музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области, а также усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

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