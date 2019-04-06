Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

Бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ОПС). Об этом в субботу, 6 апреля, информированный источник сообщил ТАСС.

Ему вменяется статья 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Как уточнил собеседник агентства, предельные сроки содержания Пирумова под стражей истекают, однако предъявленное обвинение позволяет продлить срок ареста еще на полгода.

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По версии следствия, Пирумов и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили не менее 100 миллионов рублей. Речь шла о восстановлении Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

9 октября 2017 года Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор фигурантам «дела реставраторов». Пирумов был признан виновным в мошенничестве, осужден на 1,5 года заключения, а затем освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО. Остальные девять подсудимых также отделались небольшими сроками и вышли на свободу либо получили условное наказание.

В мае 2018 года бывшего замминистра вновь арестовали, но уже по обвинению в хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа. По этому делу также проходят фигурировавшие в «деле реставраторов» бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

24 января сообщалось, что Мосгорсуд в два раза увеличил Григорию Пирумову срок наказания. По итогам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры на приговор чиновнику назначено 3 года лишения свободы вместо 1,5 лет.

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