Бывшего замминистра культуры подлечили и отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, передает РИА Новости.

На судебном заседании обвиняемому стало плохо, ему вызвали скорую. После того как медики оказали ему помощь, судья огласила решение.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Елена Ленская.

По словам следователя, ни Пирумов, ни другие фигуранты дела — бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо — виновными себя не признают.

Пирумов в ходе слушаний заявил, что контракт на реконструкцию Эрмитажа был заключен через электронный аукцион, поэтому повлиять на него якобы было невозможно.

Защита просила отпустить его под домашний арест или под личное поручительство академика РАН, известного физика Евгения Велихова.

Следователь же доложил суду, что Пирумов намеревался получить британскую визу.

Материалы по теме Реставрация «Ы» С чем связаны обыски и задержания в Минкультуры

9 октября 2017 года Пирумов был признан виновным в мошенничестве по «делу реставраторов», приговорен к 1,5 года лишения свободы и освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО. Еще девять фигурантов этого дела, в том числе Мазо и Колесников, получили либо небольшие сроки и вышли на свободу, либо условное наказание.

По версии следствия, Пирумов и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили не менее 100 миллионов рублей. Речь шла о восстановлении Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

Гендиректор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев сразу после приговора по «делу реставраторов» в августе 2017 года вновь был задержан по новым обвинениям: хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!