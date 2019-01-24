Бывшему замминистра культуры ужесточили наказание

Мосгорсуд увеличил в два раза срок наказания осужденному по «делу реставраторов» бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры на приговор чиновнику назначено три года лишения свободы вместо 1,5 лет.

Кроме того, Мосгорсуд решил оштрафовать Пирумова на один миллион рублей и лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

«Время содержания под стражей в период с 15 марта 2016 года по 9 октября 2017-го зачесть в срок лишения свободы из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания в колонии общего режима», — добавила представитель суда Ульяна Солопова.

Дорогомиловский районный суд Москвы 9 октября 2017 года вынес приговор фигурантам «дела реставраторов». Пирумов был признан виновным в мошенничестве, осужден на 1,5 года заключения, а затем освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО. Остальные девять подсудимых также отделались небольшими сроками и вышли на свободу, либо получили условное наказание.

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Этот приговор опротестовала прокуратура.

По версии следствия, Пирумов и его подельники при заключении контрактов на реставрацию объектов культурного наследия похитили не менее 100 миллионов рублей. Речь шла о восстановлении Псковского драмтеатра, Новодевичьего монастыря, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости, крепости Фридриха Великого в Калининградской области и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбовской области.

Бывшего замминистра в мае 2018 года вновь арестовали, но уже по обвинению в хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа. По этому делу также проходят фигурировавшие в «деле реставраторов» бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

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