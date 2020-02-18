В Австрии разрешили выдать России бывшего чиновника Минкульта

Бывшего чиновника Министерства культуры России Бориса Мазо, обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств и задержанного в Австрии, разрешили выдать российской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий вердикт вынес апелляционный суд в Вене. Таким образом он отказал защите Мазо в удовлетворении жалобы на предыдущее решение об экстрадиции в Россию.

Осенью прошлого года земельный суд Вены по уголовным делам постановил, что Мазо следует выдать российским властям. Тогда же обвиняемый был отпущен под залог в 25 тысяч евро, его обязали постоянно быть на связи и не уезжать из квартиры в австрийской столице.

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О том, что Россия требует выдачи бывшего чиновника, стало известно 15 ноября 2019-го. Узнав об этом, россиянин попросил у австрийских властей убежища и заявил о политической мотивации дела.

Борис Мазо был задержан 7 ноября. Основанием стало дело, возбужденное полицейским отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в Испании весной 2019 года. Сообщалось, что Мадрид также запросил экстрадицию россиянина. Его бывшая жена и сын были арестованы испанскими властями, но затем их отпустили.

В сентябре того же года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании денег. Одним из фигурантов дела оказался Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики. Предположительно, в 2015-2016 годах при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей.

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