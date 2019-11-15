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Бывший чиновник российского Минкульта попросил убежище в Австрии

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Борис Мазо

Задержанный в Австрии бывший чиновник Минкульта Борис Мазо, который подозревается в хищении более 800 миллионов рублей, попросил убежища в этой стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

Отмечается, что Мазо утверждает, что открытое в России уголовное дело против него политически мотивированно. О реакции властей Австрии на этот вопрос не сообщается.

Ранее Москва потребовала выдать Мазо.До этого Земельный суд Вены уже отказал Испании в его выдаче, несмотря на то, что задержание чиновника 7 ноября было основано из-за дела полицейского отдела этой страны по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями.

В сентябре 2019 года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании более 800 миллионов рублей, одним из фигурантов стал Борис Мазо. Предположительно, в 2015-2016 годах при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей.

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Предыстория: Россия потребовала выдать задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта
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