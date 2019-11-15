Россия потребовала выдать задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта

Россия потребовала выдачи задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо, который подозревается в хищении более 800 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Генпрокуратура потребовала экстрадиции бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Мазо, поэтому ему запрещено покидать Австрию. Бывший чиновник находится в международном розыске, но задержали его не по требованию России, а после возбужденного в Испании дела.

Однако Земельный суд Вены уже отказал Испании в выдаче Мазо. Испанские власти утверждали, что он приобрел в 2017 году виллу в курортном городе Марбелья. По их мнению, она была куплена за 4 миллиона евро на похищенные в России деньги. В Австрии уверили, что недвижимость куплена в 2015 году, до обвинений Мазо в хищении средств. Адвокаты бывшего чиновника предоставили документы, согласно которым дом куплен на деньги семьи за два миллиона евро.

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Пресс-секретарь Земельного суда Вены Кристина Зальцборн рассказала, что Борису Мазо теперь должны вернуть залог в 25 тысяч евро, под который он был освобожден.

Борис Мазо был задержан 7 ноября в Австрии. Основанием для этого стало возбужденное дело полицейским отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в Испании весной этого года.

В сентябре 2019 года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании более 800 миллионов рублей, одним из фигурантов стал Борис Мазо. Предположительно, в 2015-2016 годах при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей.

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