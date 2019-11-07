Бывший чиновник Минкульта России задержан в Австрии

В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Министерства культуры России, его подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем. Об этом со ссылкой на испанскую полицию сообщает ТАСС.

Одновременно с россиянином в Испании задержаны его бывшая жена, сын и адвокат, который с ним сотрудничал.

«По нашей предварительной информации, задержанный за отмывание денег в Австрии экс-чиновник Минкультуры РФ — это бывший директор департамента Минкультуры Борис Мазо, которому в России заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, он заочно арестован. Но задержание Мазо проходило не по запросу Российской Федерации, хотя более года назад он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи», — рассказал собеседник агентства в российских силовых структурах.

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Он добавил, что Австрия не уведомляла российские правоохранительные органы о готовящемся задержании. Испанские силовики, однако, сообщили, что следователи, занимавшиеся делом, «тесно сотрудничали» с коллегами из России и Австрии, чтобы полностью прояснить его обстоятельства.

Они же рассказали журналистам, что задержанных подозревают в отмывании средств при покупке дорогостоящего жилья в испанской Марбелье — недвижимость стоила более четырех миллионов евро. Предполагается, что эти деньги были получены в России с помощью коррупции и налоговых преступлений.

В сентябре 2019 года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании более 800 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия и затем похищенных через подконтрольные им фирмы. Борис Мазо — один из фигурантов дела о преступлении, которое, предположительно, было совершено в 2015-2016 годах.

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