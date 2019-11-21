Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России

Обвиненного в хищении и отмывании бюджетных средств бывшего чиновника министерства культуры России Бориса Мазо выдадут российским властям. Такое решение вынес земельный суд Вены по уголовным делам, сообщает «Интерфакс».

«Данное решение было принято 15 октября 2019 года, в настоящее время оно обжаловано. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в Россию назначено 7 января 2020 года», — рассказала агентству представитель судебных органов. Она добавила, что власти Австрии уведомят Россию, когда появится окончательное решение.

Обвиняемый отпущен под залог в 25 тысяч евро и обязан постоянно быть на связи и не уезжать из своей квартиры в Вене.

Также сообщается, что экстрадицию Мазо запросила Испания, решение по ее запросу «пока не принято». Бывшая жена и сын россиянина были арестованы испанскими властями, но затем отпущены.

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О том, что Россия требует выдачи бывшего чиновника, стало известно 15 ноября. Узнав об этом, россиянин попросил у австрийских властей политического убежища и заявил о политической мотивации дела.

Борис Мазо был задержан 7 ноября в Австрии. Основанием для этого стало дело, возбужденное полицейским отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в Испании весной этого года.

В сентябре 2019 года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании более 800 миллионов рублей, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики. Предположительно, в 2015-2016 годах при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей.

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