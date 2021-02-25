Россия
 
Последние новости
Российские врачи озвучили причины наступления третьей волны COVID-19
В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы
Девушка узнала тайну о своих настоящих родителях и старшей сестре в 16 лет
Определены самые сложные для поиска работы профессии
Китайский конкурент Uber замахнулся на рынок Европы
Арестован еще один фигурант по делу экс-замминистра науки России о мошенничестве
Россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену
Жертва скопинского маньяка прокомментировала его скорый выход из тюрьмы
В Армении уволили рассмеявшегося над словами Пашиняна замглавы Генштаба
Новости партнеров
Прослушать новость

Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, когда в Европейской части России будет возвращение морозов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, синоптики прогнозируют неоднородный март, не исключено, что температуры будут опускаться до минус 15 градусов. «Когда — расскажем за три дня до этого события», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что грядущее потепление на Европейской территории России принесет с собой гололедицу. Кроме того, по словам эксперта, в это время в регионах будет пасмурно, облачно и хмуро. Он добавил, что 25 февраля в центральной части России ожидается мокрый снег и дождь, сильный ветер, таяние снега. Специалист также добавил, что к концу недели на юге страны будет значительно потепление, до 10-12 градусов, но в ночь на 1 марта вновь похолодает.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вильфанд предупредил об опасности грядущего потепления
Метеоролог рассказала россиянам о наступлении новой климатической эпохи
Синоптик пообещал россиянам резкую оттепель