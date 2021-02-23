Метеоролог рассказала россиянам о наступлении новой климатической эпохи

Происходящие сегодня атмосферные процессы указывают на наступление новой климатической эпохи. Об этом россиянам рассказала главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, передает «Российская газета».

По словам Поздняковой, раньше в центральной части России преобладали западные атмосферные фронты, не насыщенные осадками, которые потом сменялись южными циклонами, насыщенными влагой, либо сливались с ними.

«Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха», — сказала Позднякова. Она уточнила, что процесс длится уже около 5-7 лет и в ближайшие годы катаклизмов может быть еще больше.

Метеоролог объяснила, что мороз и осадки зимой — непривычное сочетание. Подобные отклонения были уже в 2012 году, но тогда снегопады были не такие обильные. В текущем феврале выпала почти двойная норма осадков и ожидаются новые.

По словам Поздняковой, в последнюю календарную неделю зимы в Москве выпадет много снега, после чего придет оттепель, которая снова сменится морозами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам на западной части европейской России резкую оттепель. По его словам, потепление начнется в четверг, 25 февраля, и значения температуры превысят норму на шесть-восемь градусов. В остальных регионах сохранятся морозы, предупредил синоптик.