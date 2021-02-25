Юрист предупредила о риске потери жилья сразу после его покупки

При покупке жилья есть риск потерять его сразу после заключения сделки, поэтому в таких случаях стоит пользоваться услугами нотариуса. Об этом россиян в беседе с «Российской газетой» предупредила заместитель декана юридического факультета Финансового университета при правительстве Венера Шайдуллина.

Она вспомнила о случае, когда человеку продали жилье по недействительной доверенности. Специалист подчеркнула, что права на продажу жилья не было, а нотариус, который должен был это установить, допустил ошибку. В ходе разбирательства выяснилось, что предыдущий собственник имел недействительный договор купли-продажи.

В итоге сделку признаки недействительной, а пострадавшему в полном объеме был восполнен ущерб — 5,1 миллиона рублей. По словам Шаайдуллиной, когда покупатели при жилищной сделке полагаются на риелторов или банкиров, никакого возмещения они не получают, так как риелторы и банкиры не отвечают за свои ошибки.

Ранее сообщалось, что резкий рост цен на квартиры в России фактически прекратился. Так, квартиры в новостройках, возводимых в 16 крупнейших городах страны, за февраль 2021 года выросли в цене в среднем на 0,6 процента.