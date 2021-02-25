Россия
 
Последние новости
Пашинян вышел к своим сторонникам после заявления о военном перевороте
В московском метро прокомментировали введение новой системы слежения
В России решили хранить собственную рыбу в Японии
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников собраться у здания правительства
Пашинян объяснил заявление военных о его отставке эмоциональной реакцией
Поработавшая горничной в Сочи россиянка раскрыла «грязные тайны» курортных отелей
Эмма Уотсон отказалась от кино ради возлюбленного
Девушка бросила колледж, стала Instagram-моделью и заработала миллион долларов
В Европе оружие из России назвали научной фантастикой
В Кремле объяснили неудачи в борьбе с бедностью
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль прокомментировал конфликт Пашиняна с военными

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, где конфликтуют военное руководство и премьер-министр Никол Пашинян, и призывают всех к спокойствию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 25 февраля.

Он подчеркнул, что указанные события являются внутренним делом Армении. «Пока контактов с Ереваном не было, но при необходимости они организовываются достаточно оперативно», — добавил Песков.

Накануне в четверг Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал его отставки. Заявление о необходимости отставки премьер-министра подписали также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Поводом послужило увольнение первого заместителя начальника Генерального штаба Тирана Хачатряна.

В свою очередь, Пашинян расценивает заявление Генштаба как попытку военного переворота.

О недееспособности правительства заявляют также члены оппозиционной партии «Дашнакцутюн». Они призывают министров сложить полномочия. Протесты с требованием к Пашиняну покинуть свой пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна
Пашинян уволил главу Генштаба Армении