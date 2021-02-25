Кремль прокомментировал конфликт Пашиняна с военными

В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, где конфликтуют военное руководство и премьер-министр Никол Пашинян, и призывают всех к спокойствию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 25 февраля.

Он подчеркнул, что указанные события являются внутренним делом Армении. «Пока контактов с Ереваном не было, но при необходимости они организовываются достаточно оперативно», — добавил Песков.

Накануне в четверг Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал его отставки. Заявление о необходимости отставки премьер-министра подписали также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений. Поводом послужило увольнение первого заместителя начальника Генерального штаба Тирана Хачатряна.

В свою очередь, Пашинян расценивает заявление Генштаба как попытку военного переворота.

О недееспособности правительства заявляют также члены оппозиционной партии «Дашнакцутюн». Они призывают министров сложить полномочия. Протесты с требованием к Пашиняну покинуть свой пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.