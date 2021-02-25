Россияне спасли брошенного из-за долгов питона

Россияне спасли брошенного питона, которого оставили в квартире в поселке Назия в Ленинградской области. Хозяйка змеи уехала в неизвестном направлении — ее недвижимость забрали из-за долгов. Об этом говорится в Instagram-аккаунте Росприроднадзора.

Тигровый питон остался в опустевшей «двушке». Четырехметровую змею еще с декабря 2020 года подкармливали соседи. Также они пытались найти хозяйку рептилии, но безуспешно. Женщина лишилась квартиры из-за долгов перед кредитной организацией и бросила питомца.

Управление Росприроднадзора, как сообщает РИА Новости, договорилось с Ленинградским зоопарком о доставке питона из Назии в Санкт-Петербург. Зоопарк принял животное, в настоящий момент оно находится на карантине.

Ведомство напомнило, что с 1 января 2020 года в России действует перечень диких животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. Они могут быть изъяты и переданы в специализированные центры.

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