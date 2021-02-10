Жители российского города обнаружили в ванной 80-сантиметровую змею

Жители Калининграда обнаружили в своей ванной комнате 80-сантиметровую змею. На место приехала спасательная служба, сотрудники которой поймали животное. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Система 112 Калининград» во «ВКонтакте».

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Россияне заметили рептилию коричневого цвета вечером, после чего вызвали на место спасателей. Сотрудники службы поймали змею и забрали ее с собой. Животное планируют передать в зоопарк. На данный момент неизвестно, как оно оказалось в квартире. Согласно предположениям, змея могла приползти из подвала.

Сложившуюся ситуацию изданию «Клопс» прокомментировали представители местной администрации. Там заявили, что змея является разновидностью полоза. Она не считается ядовитой, но может больно укусить. По словам чиновников, рептилия раньше жила в квартире, но уползла. Они предположили, что пока змея находится у спасателей, может объявиться ее хозяин.

В августе 2020 года жители одного из жилых комплексов в Подмосковье попрятались от удава, который сбежал от заводчицы. В домах расклеили объявления о том, что змея может передвигаться по фасадам и проникать в помещения. Хозяйка животного заявила, что не нашла его в квартире. Тогда специалисты предположили, что рептилия может погибнуть в непривычной среде.

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