Мужчина разбирал вещи и нашел в шкафу ядовитую змею

Мужчина, который переехал в новый дом и распаковывал вещи, нашел в шкафу ядовитую рептилию — краснобрюхую черную змею. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет Newsweek.

История случилась в австралийском районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Данный вид змей является одним из самых распространенных видов в этой местности. Мужчина после переезда разбирал вещи и открывал все двери, окна и шкафы, чтобы проветрить помещение. Таким образом на кухню и пробралась змея.

Хозяин дома вызвал специалиста по рептилиям, который рассказал, что в последнее время участилось число случаев, когда краснобрюхие черные змеи заползают в помещения. Из-за длительной жары на улице змеи ищут укрытие, где не так душно, а также приползают к человеку в поисках пищи.

Специалист успокоил, что последствия от укусов такой змеи достаточно серьезные, но не летальные. В целом у них спокойный характер, если не специально раздражать животное. В результате находку австралийца благополучно поймали и выпустили в лес.

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