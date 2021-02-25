Стало известно о появлении платной подписки и сообществ в Twitter

Социальная сеть Twitter анонсировала первую платную подписку. Об этом сообщает эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на разговор руководства компании с инвесторами.

По ее словам, платная подписка должна позволить авторам материалов получать средства напрямую от поклонников. Стоимость Super Follow составит 4,99 доллара в месяц. Отмечается, что по функционалу она будет похожа на сервис Patreon.

Специалист также рассказала, что представители Twitter анонсировали появление сообществ. Она добавила, что их можно сравнить с группами в соцсети Facebook. Пользователи смогут объединяться в сообщества по определенным интересам, чтобы видеть больше контента по данной тематике.

Ранее сообщалось, что Twitter задумала ввести ряд платных функций для пользователей, чтобы снизить зависимость от рекламных доходов. По информации Bloomberg, соцсеть рассматривает возможность ввода платы за сервис Tweetdeck, позволяющий просматривать сразу несколько лент, а также за эксклюзивный контент, отмену отправки сообщений, отсутствие рекламы, загрузку видео более высокого качества.