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Евросоюз договорился о необходимости ввести сертификаты вакцинации

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Reuters

Лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости ввести сертификаты вакцинации. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

По словам Меркель, речь идет об электронных сертификатах, которые будут готовы в течение трех месяцев. «Мы были все едины в том, что нам нужно это», — сказала она. Сами документы разработают европейские страны, а технические вопросы и совместимость сертификатов во всех государствах Евросоюза проработает Еврокомиссия.

Канцлер отметила, что сертификаты могут стать основанием для поездок внутри Евросоюза, а также для въезда на его территорию из третьих стран.

Ранее с предложением ввести ковид-паспорта выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, такой документ позволит свободно передвигаться в Европейском союзе (ЕС), в частности путешествовать, посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях.

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